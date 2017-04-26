На матче Кубка Франции «ПСЖ» — «Монако» усилят меры безопасности

Полуфинальный матч Кубка Франции между «ПСЖ» и «Монако» пройдёт при усиленных мерах безопасности, сообщает L'Equipe. Всех болельщиков, пришедших на матч, ожидает особый контроль.
В частности, на матче будет работать большее количество стюардов, чем обычно, а полиция будет использовать металлоискатели. Также будут тщательно вестись поиски дымовых шашек и файеров перед началом встречи.
Такие меры вызваны тем, что в последнее время участились фанатские стычки и выходки. Так, матч 33-го тура Лиги 1 между «Бастией» и «Лионом» был отменён после драки болельщиков хозяев с футболистами гостевой команды. В минувшее воскресенье фанаты «Сент-Этьена» проникли на стадион во время игры 34-го тура с «Ренном» (1:1), хотя встреча проходила при закрытых трибунах.
Полуфинал Кубка Франции «ПСЖ» — «Монако» будет сыгран 26 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, начало — в 22:05 мск.