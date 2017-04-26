Моуринью: нынешний сезон — первый из лучших для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что в текущем сезоне его команда закладывает фундамент для успешных выступлений в последующие несколько лет.
«Не имеет значения, сколько титулов мы выиграем или не выиграем сейчас. Я чувствую, что этот сезон очень важен для меня, наших футболистов и клуба. Я бы сказал, что это первый из наших лучших сезонов, которые ещё впереди. Тем не менее, мы уже выиграли Кубок Лиги и имеем возможность завершить сезон с хорошими показателями. Будет просто великолепно, если мы сможем выиграть Лигу Европу и в августе сразиться за Суперкубок Европы с победителем Лиги чемпионов», — приводит слова Моуринью Sky Sports.