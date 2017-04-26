Сборные Испании и Колумбии проведут товарищеский матч 7 июня

Сборная Испании 7 июня проведёт товарищеский матч с командой Колумбии, сообщает пресс-служба команды. Встреча состоится в Мурсии, начало игры запланировано на 22:05 мск.
До игры с колумбийцами Испания проведёт матчи со сборными Аргентины, Боснии и Герцеговины и Польши.
Сборная Испании делит первое место в группе G европейского отбора на чемпионат мира 2018 года с командой Италии, набрав 13 очков после 5 туров. Колумбия в южноамериканском отборе занимает второе место после 14 туров (24 очка), уступая лишь Бразилии.