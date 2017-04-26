Бубнов: по матчу с «Уралом» было заметно, что игроки «Спартака» «наелись»

Экс-игрок сборной СССР Александр Бубнов подвёл итоги матча 25-го тура РФПЛ «Спартак» – «Урал» (1:0).
«Спартак» в целом успешно преодолевает трудный отрезок дистанции, но по матчу с «Уралом» было заметно, что игроки прилично «наелись». Да, команда Карреры не участвовала в Лиге Европы, рано вылетела из Кубка России, но причины усталости очевидны. До прихода итальянского специалиста «Спартак» не играл в такой энергозатратный футбол с высоким агрессивным прессингом, футболисты группы атаки не принимали столь активного участия в оборонительных схемах. Ярко выраженных атлетов, как Роман Зобнин, в команде номинально единицы.
С точки зрения содержания матч вышел посредственным: и тем, и другим ощутимо недоставало ресурсов. В такой ситуации результат, безусловно, ставился во главу угла, и «Спартак» одержал чисто итальянскую победу. Прагматичность, экономный режим в преддверии дерби с ЦСКА, ярко выраженный акцент на итоговом результате. Если бы он вновь не был положительным, то это могло серьёзно сказаться на чемпионской гонке в целом. Нервозность перед важным матчем с ЦСКА стала бы нарастать, а энергоресурсы затрачивались бы с удвоенной скоростью», — приводит слова Бубнова Sportbox.