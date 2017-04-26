Моуринью заинтересован в услугах Мораты

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в услугах нападающего мадридского «Реала» Альваро Мораты, сообщает Cadena Ser.
Согласно информации источника, португальский специалист звонил футболисту сборной Испании, чтобы обсудить с ним этот вопрос. Моуринью знает о способностях Мораты не понаслышке, так как работал с ним в «Королевском клубе». За главную команду «сливочных» Мората дебютировал именно во времена Моуринью, который рассматривает его в качестве замены травмированному форварду Златану Ибрагимовичу.
В нынешнем сезоне «Реал» провёл в Примере 32 матча, а сам Мората принял участие в 21 из них, выйдя на поле в основном составе в 11 играх. Игрок стал автором 12 голов и 2 результативных передач.
Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.