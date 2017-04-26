Симеоне: поражение «Атлетико»? Это часть игры

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение команды в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом». Столичная команда пропустила один гол.
«Поражение «Атлетико»? Это часть игры. Таков футбол. Сегодня мяч не хотел влетать в ворота соперника. Мы грешили неточностями в том, что касается последнего паса, а гости сумели воспользоваться своим моментом. Нам нелегко играть с «Вильярреалом» как на своём поле, так и в гостях. Это команда, которая готова бороться за верхние строчки турнирной таблицы», — цитирует Симеоне Marca.