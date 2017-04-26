Габи: «Вильярреал» использовал лекарство «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Фернандес Габи проанализировал поражение команды в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом». Гости сумели одержать победу за счёт единственного в этом матче гола, забитого на 82-й минуте.
«Вильярреал» использовал лекарство «Атлетико», сумев воспользоваться единственной ошибкой обороны нашей команды. Очевидно, что футболисты «Атлетико» приложили максимум усилий для победы, однако у нас ничего не получилось. В любом случае наша команда не может позволить себе падать духом», — приводит слова Габи Marca.