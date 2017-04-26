Моуринью считает «Манчестер Сити» фаворитом в сражении за место в Лиге чемпионов

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что его команда не является фаворитом в борьбе за 4-ю позицию в АПЛ. По мнению португальского специалиста, гораздо лучшие шансы занять место, дающее право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, имеет «Манчестер Сити».
«После вылета из Лиги чемпионов они играют один матч в неделю, тогда как у нас впереди важнейшие матчи полуфинала Лиги Европы. Очевидно, что играть один матч в неделю гораздо легче. Нам тяжело, но мы стараемся», — приводит слова Моуринью Goal.
На сегодня «МЮ» занимает 5-е место в турнирной таблице (63 очка), «Ман Сити» — на 4-й позиции (64).