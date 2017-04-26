Пюэль: очень зол на Азара, но рад за него

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль подвёл итоги матча 34-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:4). Отдельно Пюэль отметил полузащитника синих Эдена Азара, который открыл счёт в матче. Отметим, что Пюэль работал с Азаром в «Лилле» в начале карьеры игрока.
«Мы сыграли лучше, чем с „Манчестер Сити“ в прошлом матче. Нам не стыдно за поражение, потому что мы показали качественный футбол против сильного соперника.
Конечно, я очень зол на Азара. Но он фантастический игрок, поэтому я также рад за него. Он обладает теми же качествами, что и вначале. Его карьера складывается просто великолепно», — приводит слова Пюэля Goal.