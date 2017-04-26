«Боруссия» М нацелилась на Луиса Густаво

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг заинтересован в услугах полузащитника «Вольфсбурга» Луиса Густаво, сообщает немецкое издание Express.
Действующий контракт бразильского футболиста с «волками» в силе до лета 2018 года, однако «Боруссия» готова к тому, чтобы выплатить отступные за него.
По итогам 30 туров чемпионата Германии Густаво принял участие в 24 матчах, не отметившись голами и результативными передачами.
Ранее представители Густаво опровергли слухи о том, что он ведёт переговоры с «Миланом».