Облак может заменить де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака в качестве замены Давиду де Хеа, если тот всё же покинет манкунианцев летом. Как сообщает TMW, в услугах 24-летнего словенца заинтересован лично наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
Контракт Облака с «Атлетико» истекает летом 2021 года. На словенца также претендуют «Интер», «Милан», «Рома» и «Арсенал».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов вести переговоры с «Реалом» насчёт трансфера де Хеа.
В нынешнем сезоне Облак провёл 26 матчей в чемпионате Испании и пропустил 19 голов.