Зидан: теперь «Барселона» выиграет Примеру, а «Реал» ничего не стоит

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан с иронией отметил, что все имеют право высказывать мнения относительно шансов его команды и «Барселоны» на победу в чемпионате Испании. В домашнем матче 33-го тура Примеры «сливочные» на своём поле проиграли каталонцам со счётом 2:3.
«Все имеют право выражать мнение. Мы же думаем лишь о предстоящем матче с «Депортиво». Теперь «Барселона» выиграет Примеру, а «Реал» ничего не стоит. Но я знаю, что это не так. Я лишь прошу своих игроков, чтобы мы не изменяли тому, что делали до сих пор. Будем продолжать двигаться вперёд», — цитирует Зидана Marca.
«Реал» по итогам 32 матчей набрал 75 очков. Столько же очков и у «Барселоны», проведшей на одну игру больше. С «Депортиво» «Реал» встретится сегодня, 26 апреля, на поле галисийского клуба.