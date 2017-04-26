Луис Энрике: не расстроен тем, что не буду тренировать Месси

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выразил удовлетворение тем, что имел возможность работать с таким футболистом, как нападающий Лионель Месси. Наставника сине-гранатовых спросили, не жалеет ли он о том, что со следующего сезона не будет работать с футболистом сборной Аргентины.
«Нет, я не расстроен тем, что не буду тренировать Месси. Всегда стараюсь обращать внимание на позитивное. А в данном случае это то, что я три года был тренером Месси. Имел возможность наслаждаться его игрой и непосредственно видеть тысячу вещей в его исполнении», — приводит слова Луиса Энрике Marca.
Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона. Руководство «Барселоны» ещё не называло имени нового главного тренера.