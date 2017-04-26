Венгер: у «Арсенала» и Алексиса одно желание – продлить контракт

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что нападающий Алексис Санчес останется в команде в ближайшие годы. Контракт чилийского футболиста истекает летом 2018 года и пока не продлён.
«Он счастлив в «Арсенале». Я лично думаю, что он подпишет новый контракт, глубоко в это верю. Разногласия есть, но всё можно решить. Обе стороны полны желания прийти к соглашению, я думаю, это произойдёт.
Продать Санчеса? Важно провести анализ и понять, сможем ли мы найти игрока лучше, за какие деньги. Я уверен, что мы бы не стали продавать его в клуб АПЛ.
В другую команду? Мы хотим оставаться сильными, а не укреплять другую команду. Но я думаю, что он останется здесь и подпишет контракт», — цитирует Венгера Telegraph.