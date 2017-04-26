Президент «Лас-Пальмаса»: Сильва хочет закончить карьеру в нашем клубе

Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес признался, что хотел бы видеть полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильву в своей команде. Правда, Рамирес подчеркнул, что это вряд ли произойдёт в ближайшем будущем.
«Мечтаю о том, чтобы Давид играл в «Лас-Пальмасе». И знаю, что Сильва хочет закончить карьеру в нашем клубе», — приводит слова Рамиреса Cadena Ser.
Действующий контракт Сильвы с английским клубом в силе до лета 2019 года. «Манчестер Сити» провёл в АПЛ 32 матча, а сам Сильва принял участие в 30 из них. Испанец отметился двумя голами и семью результативными передачами.