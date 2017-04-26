В Самаре неприглядные дома закроют двухметровыми заборами к ЧМ-2018

К чемпионату мира 2018 года в нескольких районах Самары вдоль гостевых маршрутов появятся заборы высотой от 2 до 2,5 метра. На эти работы из местного бюджета потратят 21 млн рублей. Исполняющая обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко отметила, что таким образом некоторые аварийные дома будут скрыты на время проведения турнира.
«Аварийные расселённые дома, которые пока нет возможности снести, временно скроют за фальшфасадами. К примеру, в них нуждается первый квартал посёлка Мехзавод, но это экстренная мера.
Те постройки, которые находятся в неприглядном виде, огородят заборами. Большая часть таких зданий находится вдоль Ракитовского и Красноглинского шоссе, в Ленинском и Октябрьском районах. Основная задача – не столько закрыть, сколько создать красивый облик.
Чтобы работа шла быстрее, мы подключили молодежные стройотряды и просим жителей: если хотите помочь, то обратитесь в районную администрацию, где подскажут телефоны и адреса пунктов приёма», – цитирует Бондаренко «Комсомольская правда — Самара».