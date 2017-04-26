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«Интер» и «Милан» заинтересованы в услугах защитника «МЮ» Дармиана

26 апреля 2017, среда. 10:02. Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Матео Дармиан может вернуться на родину. В услугах итальянского футболиста заинтересованы «Интер» и «Милан».

La Gazzetta dello Sport сообщает, что нерадзурри давно следят за 27-летним игроком, а вот россонери заинтересовались Дармианом после того, как появилась информация об уходе Маттиа Де Шильо летом этого года. Сам Дармиан также заинтересован в возвращении на родину, чтобы быть на виду у главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры в преддверии ЧМ-2018 в России.

Камнем преткновения может стать зарплата Дармиана (около € 3 млн за сезон).

Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Интер Манчестер Юнайтед ФК Милан Маттео Дармиан Трансферы
Новости. Футбол
26 апреля 2017, среда
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