«Интер» и «Милан» заинтересованы в услугах защитника «МЮ» Дармиана

Защитник «Манчестер Юнайтед» Матео Дармиан может вернуться на родину. В услугах итальянского футболиста заинтересованы «Интер» и «Милан».
La Gazzetta dello Sport сообщает, что нерадзурри давно следят за 27-летним игроком, а вот россонери заинтересовались Дармианом после того, как появилась информация об уходе Маттиа Де Шильо летом этого года. Сам Дармиан также заинтересован в возвращении на родину, чтобы быть на виду у главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры в преддверии ЧМ-2018 в России.
Камнем преткновения может стать зарплата Дармиана (около € 3 млн за сезон).