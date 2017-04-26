Анчелотти: очень уважаю Обамейянга, но Левандовски – фантастический центрфорвард

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти провёл параллель между нападающим своей команды Робертом Левандовским и форвардом дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмериком Обамейянгом. Футболиста сборной Польши итальянский специалист считает сильнее.
«Я очень уважаю Обамейянга, но Левандовски – фантастический центрфорвард», — приводит слова Анчелотти tz.
На вопрос о том, будет ли «Бавария» приобретать центрального нападающего в подмогу Левандовскому, Анчелотти ответил: «Мы сейчас полностью сфокусированы на наших задачах в Бундеслиге и розыгрыше Кубка Германии. Впереди целое лето, чтобы думать о новых игроках».