Финальный матч Кубка России будет судить Николаев

Назначены арбитры и инспектор на финальный матч Кубка России сезона-2016/17 между «Уралом » и «Локомотивом». Как сообщает официальный сайт РФС, встречу доверено обслуживать судье Алексею Николаеву из Москвы. Встреча состоится 2 мая в Сочи.
«Урал» – «Локомотив»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Глот (Ярославль); дополнительные ассистенты судьи – Михаил Вилков (Нижний Новгород), Алексей Матюнин (Москва); резервный судья – Вячеслав Семёнов (Гатчина); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).