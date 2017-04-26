Зидан: если бы вновь играли с «Барселоной», ничего не менял бы в игре «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признал, что совершил ошибки в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Хозяева поля проиграли со счётом 2:3, а французский специалист подвергся критике со стороны многих представителей СМИ.
«Нужно уметь принимать критику, она мотивирует. Но если бы мы вновь играли с «Барселоной», ничего не менял бы в игре «Реала». Мы просто проиграли матч, и точка. Мы совершаем ошибки, как и все, и я в первую очередь. Однако менять ничего не намерены. Мы идём на риски, и мир видит, что мы показываем достойную игру. Они победили, и всё на этом закончилось», — цитирует Зидана Marca.