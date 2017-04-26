«Рубин» – «Терек»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

26 апреля в Казани на стадионе «Казань Арена» состоится матч 25-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Тереком». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Терек».
Встречу 26.04.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Москвы.
Ранее команды встречались друг с другом 32 раза. Девять раз победу праздновали футболисты «Рубина», 14 раз матч завершался вничью, и девять раз сильнее оказывались игроки «Терека». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась победой «Терека» со счётом 3:1.