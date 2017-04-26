«Барселона» намерена избавиться от Матьё

Руководство «Барселоны» потеряло доверие к защитнику Жереми Матьё, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, в каталонском клубе окончательно разочаровались в игре французского футболиста после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (0:3). После первого тайма сине-гранатовые проигрывали с разницей в два мяча, и в перерыве главный тренер команды Луис Энрике заменил его. После этого Матьё больше на поле не выходил.
Действующий контракт 33-летнего Матьё с испанским грандом в силе до лета 2018 года.