FA выдвинула Мойесу обвинения за слова в адрес журналистки BBC

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес может быть наказан за слова, сказанные в адрес журналистки ВВС Вики Спаркс. Инцидент произошёл в начале апреля, но реакция Ассоциации футбола Англии (FA) последовала лишь сейчас.
Mirror сообщает, что шотландскому специалисту были предъявлены обвинения за сказанные в адрес журналистки слова, но окончательное решение в ассоциации пока не приняли. У Дэвида Мойеса, угрожавшего девушке пощёчиной, есть время до 3 мая, чтобы ответить на обвинения.
Напомним, что Дэвид Мойес позже принёс извинения журналистке.