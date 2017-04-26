«Рубин» ожидает до 15 тыс. болельщиков на игре с «Тереком»

Руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов рассказал, сколько ожидается болельщиков на предстоящий матч 25-го тура РФПЛ против «Терека». Встреча состоится сегодня, начало — в 19:30 мск.
Ранее стало известно, что расходы на билеты на предстоящую игру футболисты «Рубина» возьмут на себя, таким образом, вход на игру будет свободным.
«Билеты будут бесплатными для болельщиков, их стоимость компенсируют футболисты клуба. Мы ожидаем на сегодняшнем матче против «Терека» до 15 тысяч болельщиков», — сообщил Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
На предыдущий домашний матч «Рубина» с «Краснодаром» 15 апреля «Казань Арену» посетил 3041 зритель.