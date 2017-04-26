«Арсенал» в рамках Emirates Cup сыграет с «Севильей» и «Бенфикой»

С 29 по 30 июля пройдёт традиционный турнир Emirates Cup, организованный лондонским «Арсеналом». На сей раз в Англию пожалуют «Севилья», «Бенфика» и «Ред Булл Зальцбург». Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».
29 июля «канониры» сыграют против «Бенфики», а 30 июля встретятся с «Севильей». Турнир проходит в течение двух дней. Каждая команда проведёт по 2 матча.
Расписание встреч:
29 июля, 2017 года
«Ред Булл Зальцбург» – «Севилья»,
«Арсенал» — «Бенфика».
30 июля, 2017 года
«Ред Булл Зальцбург» – «Бенфика»,
«Арсенал» — «Севилья».
«Арсенал» четыре раза завоёвывал главный трофей, который разыгрывается с 2007 года. По разу кубок доставался «Гамбургу», «Галатасараю» и «Валенсии».