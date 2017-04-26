Президент футбольной лиги Испании расстроен голами Месси в ворота «Реала»

Президент Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьер Тебас признался, что его очень расстроил второй гол нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота мадридского «Реала» в матче 33-го тура Примеры. Гол был забит аргентинским игроком на 92-й минуте игры и способствовал победе каталонской команды со счётом 3:2.
«Очевидно, что как болельщик «Реала» я расстроен третьим голом Месси. Его я бы назвал лучшим футболистом в истории футбола, но скажу, что видел и лучшую игру в исполнении Лео», — приводит слова Тебаса Marca.
После этой игры у испанских грандов по 75 очков, но у «Реала» игра в запасе.