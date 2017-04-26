Конте: Терри нелегко, поскольку он не привык играть так мало

Защитник «Челси» Джон Терри очень важный игрок для команды, несмотря на то что он имеет мало игровой практики. Об этом сказал главный тренер «синих» Антонио Конте после домашней победы в Премьер-лиге над «Сандерлендом» со счётом 4:2. В прошедшей игре Терри вышел на замену на 86-й минуте.
«Джон очень важный игрок для нас, и на протяжении всего сезона он делает невероятную работу. Уверен, ему это даётся нелегко, поскольку он не привык играть так мало. Я хотел бы выразить благодарность Джону, но он и без того знает, с каким восхищением я отношусь к нему. Он помогает мне, команде, каждому отдельному игроку. Он всегда с готовностью принимает и поддерживает любое моё решение. Я счастлив, что в моей команде есть такой игрок. Его уход в конце сезона станет для нас серьёзной потерей», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».
17 апреля «Челси» объявил об уходе Терри из клуба по окончании текущего сезона. 36-летний игрок перешёл в «Челси» в 1995 году, дебютировал в основном составе 28 октября 1998 года и провёл за клуб в общей сложности 714 матчей, в которых забил 66 голов.