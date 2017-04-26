А. Феррейра назначен главным тренером «Браги»

Руководство «Браги» объявило о назначении нового главного тренера. Им стал 38-летний Абел Феррейра, работавший ранее с «Брагой Б». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На тренерском мостике португальский специалист сменил Жорже Симау, который тренировал команду с декабря прошлого года. Примечательно, что до назначения Симау именно Феррейра исполнял обязанности главного тренера.
Контакт с Феррейрой подписан до лета 2020 года. Что касается Симау, то из-за неудовлетворительных результатов он сам принял решение уйти в отставку.
После 30 туров «Брага» занимает в чемпионате Португалии 5-е место