Чорлука: операция прошла успешно, я скоро вернусь!

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука успешно перенёс операцию и поблагодарил болельщиков за поддержку после того, как он получил серьёзную травму. В ходе матча с «Амкаром» (3:3) в 24-м туре РФПЛ хорватский игрок получил разрыв ахиллова сухожилия. Чорлука пропустит около шести месяцев.
«Спасибо всем за приятные сообщения, операция прошла успешно. Впереди долгий путь, но я буду работать каждый день и скоро вернусь!» — написал Чорлука в «твиттере».
В нынешнем сезоне РФПЛ 31-летний футболист провёл 19 матчей (18 — с первых минут), в которых получил две жёлтые карточки, сделал один голевой пас и один раз записал на свой счёт автогол.