«Торино» заинтересован в услугах голкипера «ПСЖ» Сиригу

Голкипер «ПСЖ» Сальваторе Сиригу, выступающий на правах аренды за «Осасуну», попал в сферу интересов «Торино». Tuttosport сообщает, что туринцы рассматривают итальянского вратаря на замену Джо Харту, чьё арендное соглашение истекает летом, после чего футболист вернётся в «Манчестер Сити».
На трансферном рынке 30-летний Сиригу оценивается в € 7 млн, и руководство «Торино» готово выделить эти деньги, чтобы заполучить опытного вратаря. К тому же контракт воспитанника «Палермо» истекает летом 2018 года и продлён, скорее всего, не будет.
Ранее сообщалось, что в услугах итальянца заинтересована «Бавария».