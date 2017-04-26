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«Торино» заинтересован в услугах голкипера «ПСЖ» Сиригу

26 апреля 2017, среда. 15:28. Футбол

Голкипер «ПСЖ» Сальваторе Сиригу, выступающий на правах аренды за «Осасуну», попал в сферу интересов «Торино». Tuttosport сообщает, что туринцы рассматривают итальянского вратаря на замену Джо Харту, чьё арендное соглашение истекает летом, после чего футболист вернётся в «Манчестер Сити».

На трансферном рынке 30-летний Сиригу оценивается в € 7 млн, и руководство «Торино» готово выделить эти деньги, чтобы заполучить опытного вратаря. К тому же контракт воспитанника «Палермо» истекает летом 2018 года и продлён, скорее всего, не будет.

Ранее сообщалось, что в услугах итальянца заинтересована «Бавария».

Источник: Tuttosport Сообщить об ошибке
Теги
Осасуна ПСЖ Торино Джо Харт Сальваторе Сиригу
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