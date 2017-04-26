Президент «Наполи»: продление контракта с Мертенсом зависит от его жены

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, будет ли продлён контракт с полузащитником Дрисом Мертенсом. Договор 29-летнего бельгийца истекает лишь летом 2022 года, но интерес со стороны ведущих клубов Европы вынуждает руководство неаполитанской команды обновить соглашение.
«Думаю, что Мертенс хочет остаться в Неаполе, но всё будет зависеть от его жены, нужно спросить её. Если они договорятся, нет никаких сомнений, что он останется и мы примем его решение с распростёртыми объятьями», — сказал Де Лауренис в интервью beIN Sports.
Дрис Мертенс играет в «Наполи» с июля 2013 года.
Фотографию Мертенса с супругой также можно посмотреть в "Инстаграме".