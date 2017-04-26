Тотти: мог выиграть много трофеев в другом месте, моя победа — верность «Роме»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти признался, что он мог бы выиграть больше трофеев в своей карьере, если бы выступал за другие топ-клубы. В «Роме» 40-летний футболист играет с 1993 года, выиграв за это время с клубом чемпионат Италии, дважды Кубок страны и дважды Суперкубок.
«Мой дебют за «Рому» — это была мечта. Что касается того, чтобы быть капитаном этой команды, то это было воплощением мечты многих детей. Это огромная ответственность, поскольку в детстве у меня была одна мечта: носить футболку клуба, который я любил. Я никогда не изменял этой идее.
Рим является самым красивым городом в мире, он всегда может удивить вас своими переулками, деталями. Для меня как римлянина и болельщика «Ромы» честь закончить свою карьеру здесь.
Я, безусловно, мог бы выиграть больше трофеев в другом месте, но моя самая большая победа — моя верность «Роме», — цитирует Тотти Marca.