Эштреков: шансы у «Локомотива» попасть в еврокубковую зону есть

Экс-главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков оценил шансы «железнодорожников в чемпионате и Кубке России, а также высказал своё мнение по поводу чемпионской гонки. В финале Кубка «Локомотив» 2 мая сыграет с «Уралом».
«Шансы у «Локомотива» попасть в еврокубковую зону есть, другой вопрос, как команда ими воспользуется. После сегодняшней игры чемпионат не заканчивается, до конца ещё немало игр. Всё возможно. «Локомотив» играет и в чемпионате, и в Кубке. Не думаю, что клуб разделяет игры и думает только об одной из возможностей попасть в Лигу Европы. Его задача — выступить в оставшихся матчах на должном уровне.
Сёмин лишь раз сказал о неудобности графика, почему-то все сразу это подхватили. Календарь есть календарь, для всех он одинаковый. Это мнение тренера, он может высказаться, но надо отталкиваться от того, что есть. Нельзя сказать со стороны, как «Локомотиву» грамотнее распределить свои силы. Нужно быть внутри клуба, знать состояние игроков. Выбыл Чорлука, но есть Пейчинович и Михалик. Обойма у клуба боеспособная, выбор хороший.
Чемпионская гонка ещё не окончена. Если ЦСКА не выиграет, «Спартак» лишь приблизится к золоту, шансы увеличатся. Но говорить об окончании гонки рано. Через игры три, думаю, можно будет», — сказал Эштреков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.