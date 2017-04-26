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Орлов удивлён, что матч «Спартака» вновь судил тот, кто не дал пенальти «Зениту»

26 апреля 2017, среда. 18:28. Футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, какой вопрос у него есть к высшему судейскому руководству. По его мнению, назначение Владимира Сельдякова на матч 25-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (1:0) выглядело странным, поскольку этот арбитр работал на недавней игре красно-белых с «Зенитом» (2:1) и его бригада не назначила пенальти в пользу сине-бело-голубых.

«У меня есть вопрос. Вчерашнюю игру «Спартак» — «Урал» судил Сельдяков – тот самый арбитр, который входил в состав судейской бригады на матче «Спартак» — «Зенит». Он был судьёй на линии, и именно в его зоне ответственности произошёл эпизод с Комбаровым, за который, как теперь признано, должен был быть назначен 11-метровый. Сельдяков за встречу в Москве получил двойку, был переведён в состав резервных арбитров, но в итоге оказался главным арбитром важнейшего матча с участием красно-белых. Такое редко бывает», — приводит слова Орлова портал Bobsoccer.

Источник: Bobsoccer Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Спартак ФК Урал Геннадий Орлов Футбольное судейство
Новости. Футбол
26 апреля 2017, среда
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