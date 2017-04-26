Капитан «Рубина» Кузьмин впервые в сезоне появится на поле в матче с «Тереком»

Объявлен стартовый состав «Рубина» на домашний матч 25-го тура РФПЛ с «Тереком». Примечательно, что в список попал капитан казанцев Олег Кузьмин, который в этом сезоне ещё ни разу не появлялся на поле из-за травмы.
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Самбрано, Санчес, Кузьмин, Сонг, Цакташ, Лестьенн, Жемалетдинов, Канунников, Жонатас.
Запасные: Нестеренко, Устинов, Махатадзе, Ткачук, Рочина, Карадениз, Ахметов.
Поединок «Рубин» — «Терек» состоится сегодня, 26 апреля, на стадионе «Казань Арена» и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.