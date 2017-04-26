Пономарёв: если ЦСКА не обыграет «Локо», о чемпионской гонке им можно забыть

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 25-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится 26 апреля.
«Если ЦСКА не обыграет «Локомотив», о чемпионской гонке можно будет забыть. К тому же это вполне вероятно. «Локомотив» — хорошая команда, сейчас идёт как по накатанному, в хорошем настроении. Бой ЦСКА «железнодорожники» дадут. Думаю, «армейцы» не выиграют сегодня.
У «Локомотива» тяжёлый график, но думаю, что футболисты уже отдохнули. Футболистам нужно на это два-три дня. В этом плане Сёмин просто плачет, он всегда плачет.
«Локомотив» будет биться в чемпионате, даже если возьмет Кубок России. У Сёмина такой характер, он максималист, не отдаст просто так игру. Но в принципе он будет бороться за Кубок, чтобы попасть в Лигу Европы», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.