«Зенит» одолел «Оренбург» и обошёл ЦСКА в турнирной таблице

«Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в выездном матче 25-го тура РФПЛ. На 14-й минуте подопечные Мирчи Луческу получили право на 11-метровый удар, и Жулиано чётко пробил с правой в левый от себя угол. Гол бразильца в итоге оказался единственным в этой встрече.
Благодаря этому успеху «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет в активе 49 очков. Лидирует «Спартак» с 57 баллами, а на третьей строчке располагается ЦСКА (47), у которого есть игра в запасе.
Видео гола Жулиано можно посмотреть на странице РФПЛ в «Твиттере».