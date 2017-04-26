«Зенит» стал лидером РФПЛ по числу голов с пенальти в нынешнем сезоне

«Зенит» забил гол с пенальти в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». На 17-й минуте встречи бразильский полузащитник Виктор Жулиано пробил точно с 11-метровой отметки. Этот гол принёс «Зениту» победу со счётом 1:0.
Таким образом, команда из Санкт-Петербурга забила свой восьмой пенальти из восьми в текущем сезоне и стала лидером среди клубов РФПЛ по успешно реализованным 11-метровым. На втором месте по этому показателю «Локомотив», реализовавший семь пенальти из девяти в нынешнем сезоне, на третьем — «Краснодар» (четыре из четырёх).