ЦСКА — «Локомотив»: Дзагоев забил гол и получил травму к 17-й минуте

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев открыл счёт и получил травму в первом тайме домашнего матча 25-го тура РФПЛ с «Локомотивом».
На 11-й минуте Витиньо обыграл защитника на фланге и сделал проникающую передачу в штрафную, Дзагоев легко убрал Неманью Пейчиновича и с нескольких метров пробил низом мимо вратаря.
Позже Дзагоев захромал и на 17-й минуте уступил место на поле Кириллу Набабкину.
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 25-го тура РФПЛ ЦСКА — «Локомотив». Счёт — 1:0 в пользу ЦСКА.