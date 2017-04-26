Венгер: «Арсенал» следит за Мбаппе, но он уже привлёк внимание клубов побогаче

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признал, что у «канониров» нет больших шансов заполучить форварда «Монако» Килиана Мбаппе.
«Конечно же, мы следим за Мбаппе. Было бы лицемерием и ложью сказать, что мы не проявляем интерес к этому футболисту. Но он уже привлёк внимание той категории клубов, у которых, возможно, больше возможностей, чем у нас. Я говорю о финансовой стороне вопроса», — сказал Венгер в интервью SFR Sport.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Монако» за Килиана Мбаппе € 110 млн.