Масалитин: «Локомотив» не оказал достойного сопротивления ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал разгромную победу «армейцев» в домашнем матче 25-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (4:0).
«Думал, что борьба будет посерьёзнее, но ЦСКА переиграл «Локомотив» по всем статьям. В сегодняшней встрече «железнодорожники» не оказали достойного сопротивления «армейцам».
Эта встреча поможет подготовиться к следующему дерби, потому что после победы всегда настроение хорошее. У ЦСКА впереди значимый матч. Если «армейцы» будут показывать свой футбол, то проблем не возникнет. Если начнут бояться и нехарактерно играть, то будут ошибки и совсем другой результат.
К сожалению, Алана Дзагоева преследуют травмы. Он лидер ЦСКА, но как сложилось, так сложилось. Это потеря для команды, но незаменимых нет», – сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.