Рахимов: «Тереку» нужно думать о своей игре, а не о четвёртом месте

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от победы в матче 25-го тура РФПЛ с «Рубином». Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Обе команды подошли к игре с не очень хорошими результатами, обеим командам были нужны очки. Отсюда и напряжение было. Мы немножко поменяли игру, тактическую схему. Мы понимали, что у «Рубина» при их схеме в четыре полузащитника будет много фланговой игры и передач нападающим в недодачу, за спину, выпустили трёх центральных защитников. И эта схема оправдала себя – у «Рубина» не было ни одного стопроцентного момента. Из-за разрывов между линиями и высокого расположения обоих нападающих у соперника мы просили игроков открываться под мяч в этих зонах, делать открывания за спину. В моменте один на один это сработало. Думаю, нам удался тактический план на игру. У соперника, который разъярён и жаждет победы, удалось взять три очка.
Пять очков до четвёртого места. Я попросил не думать об этом. Давление, которое висит, требует другой игры. Напряжение заметно, появляются несвойственные игрокам ошибки. После матча с «Уфой», когда мы не использовали много моментов, не реализовали пенальти и проиграли, забив в свои ворота, это сильно сказалось психологически. Показывать нужно другую игру. Я сказал ребятам, что не помню, чтобы в семи матчах мы ни разу не выиграли. Я им сказал, что должна быть сила духа, воля. Всегда есть два выхода. Первый – сделать шаг и ничего не произойдёт. Второй – двигаться вперёд. Главное не упасть лицом в грязь, но если падаешь, то нужно подняться. Эти моменты должны выводить команду из тяжёлого психологического состояния. Не нужно сейчас думать о четвёртом месте, нужно думать о своей игре", — цитирует Рахимова сайт «Рубина».