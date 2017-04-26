ЦСКА – «Локомотив» — 4:0. Видеообзор матча

В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА на своём поле принимал «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Забитые мячи на свой счёт записали Алан Дзагоев, Витиньо, Александр Головин и Бибрас Натхо.
ЦСКА набрал 50 очков и вышел на второе место в турнирной таблице РФПЛ, опередив «Зенит» (49). «Армейцы» отстают на семь очков от лидирующего «Спартака». «Локомотив» (35) находится на седьмой строчке.
Посмотреть видеообзор матча ЦСКА – «Локомотив» можно на официальном сайте РФПЛ.