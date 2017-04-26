«Осасуна» вылетела из элитного дивизиона чемпионата Испании после сегодняшнего игрового дня.
«Реал Сосьедад» выиграл у «Валенсии» в матче 34-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
У гостей отличились Виллиан Жозе и Микель Оярсабаль, ещё один мяч в свои ворота отправил вратарь «Валенсии» Диего Алвес. У хозяев по голу забили Нани (с пенальти) и Симоне Дзадза.
В другом матче 34-го тура испанской Примеры «Леганес» на своём поле победил «Лас-Пальмас» со счётом 3:0. Дубль оформил Лусиано (второй мяч — с пенальти), один раз забил Мигель Герреро.
«Леганес» (30 очков) занимает 17-ю строчку и при любых раскладах обойдёт идущую 20-й «Осасуну» (18 баллов). Таким образом, клуб из Памплоны, сегодня проигравший «Барселоне» (1:7), потерял шансы на сохранение прописки в элите.