Мутко: сообщения о непринятии «Зенитом» газона на новом стадионе неверны

Президент РФС и глава оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко опроверг информацию о том, что «Зенит» отказался принять газон на новом стадионе в Санкт-Петербурге.
«Эти сообщения не соответствуют действительности. Я только что провёл большое совещание с губернатором, на котором присутствовал и «Зенит», и представители службы заказчика. Стадион принят в эксплуатацию, поле доводится до ума уже агрономами «Зенита». Клуб становится организацией, которая будет эксплуатировать стадион. Не все системы ещё до конца доведены до ума и сданы «Зениту». Об этом сейчас и идёт речь, мы ещё раз посмотрели, какие это системы. Речь идёт, в частности, и о поле. Пока идёт работа, ни о каком непринятии речи не идёт», — цитирует Мутко «Р-Спорт».