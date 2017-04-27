Венгер: «Лестер» было трудно взломать, но «Арсенал» проявил терпение

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал домашнюю победу над «Лестер Сити» (1:0) в перенесённом матче 28-го тура чемпионата Англии.
«Лестер» было тяжело взломать, но «Арсенал» проявил терпение и не позволил оппоненту создать шансов. Мы создали несколько голевых моментов. Каждая победа даёт тебе импульс.
В дерби Манчестера у меня предпочтений нет. Нам не следует слишком много смотреть в сторону соперников, а больше обращать внимание на себя. Наша задача на чемпионат Англии предельно ясна.
Объявлю ли я о своём решении о будущем в клубе до дерби с «Тоттенхэмом»? Нет, нет и ещё раз нет», — цитирует Венгера BBC Sport.