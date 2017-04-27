Почеттино: этой победой «Тоттенхэм» вернулся в чемпионскую гонку с «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу в гостевом перенесённом матче 28-го тура чемпионата Англии над «Кристал Пэлас» (1:0).
«Это было невероятно. Очень хорошая игра. Во втором тайме сыграли намного лучше, чем в первом. Здорово, что мы набрали три очка и вернулись в чемпионскую гонку с «Челси». Продолжить в том же духе – это вызов для нас. Что касается предстоящего дерби с «Арсеналом», то это будет потрясающий матч, возможно, последнее дерби с «канонирами» на стадионе «Уайт Харт Лэйн», — цитирует Почеттино BBC Sport.
«Тоттенхэм», который располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрал 74 очка и сократил отставание от лидирующего «Челси» до четырёх баллов.