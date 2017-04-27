Ракитич уступил Маскерано право пробить пенальти после вмешательства Пике

Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич рассказал, почему защитник команды Хавьер Маскерано исполнял пенальти в матче 34-го тура Примеры с «Осасуной» (7:1). Аргентинец подошёл к «точке» и поразил верхний угол ворот, забив свой первый гол в составе сине-гранатовых.
«Я хотел пробить пенальти, но Пике сказал, что это должен сделать Маскерано. И он прав, нужно слушаться президента. Мы не должны думать о „Реале“. Необходимо сосредоточиться на своих играх, одержать в них победы, а затем уже будет видно», — приводит слова Ракитича Squawka.
Посмотреть видео гола Маскерано можно на официальном канале лиги на YouTube.