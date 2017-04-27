Шекспир: «Лестер» контролировал игру «Арсенала»

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы показали гибкость при игре в защите, но не смогли взять хотя бы одно очко, чтобы это продемонстрировать. Мы контролировали игру соперника, но пропустили гол после рикошета и проиграли. В раздевалке все были крайне расстроены. У нас ещё недостаточно очков, нужно их набирать», – приводит слова Шекспира BBC.
После этого матча «Арсенал» (60 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Лестер» (37) — 15-й.