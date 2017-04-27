Мануэл Фернандеш извинился перед болельщиками «Локомотива» за разгром от ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш от имени команды принёс извинения болельщикам клуба за разгромное поражение от ЦСКА (0:4) в 25-м туре РФПЛ.
«Дорогие друзья! В первую очередь хотел бы извиниться от имени команды за результат и за игру. Мы представляем большой клуб — „Локомотив“, поэтому должны делать больше в каждой ситуации. И я здесь, чтобы сказать, что в следующей игре мы покажем лучшее отношение и большую ответственность за команду, которую мы представляем.
Могу сказать сейчас, что каждый из нас хочет играть лучше, и я надеюсь, что у нас будет больше побед в следующих матчах», — приводит слова Фернандеша официальный сайт «Локомотива».
Видео обращения Мануэла Фернандеша можно посмотреть на официальном канале «Локомотива» в YouТube.